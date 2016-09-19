北京清大展覽英譯鬧笑話 晚餐變超級
北京清華大學近期舉辦達文西特展，但有民眾發現，展覽介紹的英譯有多達10處錯誤，例如名畫「最後的晚餐」的英文把「supper」（晚餐）寫成「super」（超級），鬧了笑話。
北京青年報今天報導，有網民16日發文說，15日到北京清華大學藝術博物館參觀達文西特展時發現，展板介紹達文西47歲離開米蘭，英譯寫成「47 years old He leaved from Milan.」
這名網民指出，英文離開的過去式並非「leaved」，應改成「left」。此外，展板介紹達文西46歲完成「最後的晚餐」，英譯寫成「46 years old. The Last super was finished.」，少了一個字母「p」。
除了上述錯誤，這名網友還就達文西生平年表的英譯提出時態、拼寫、標點、字詞搭配共10種問題，並說「希望博物館能夠改正」。
北京清華大學藝術博物館副館長鄒欣表示，館方16日晚間就得知這項訊息，工作人員在17日閉館後用指甲把展板上出錯的英譯摳下，再黏上修改好的文字，整個過程花了約3個半小時。
鄒欣解釋，達文西特展展品4日才抵達北京，籌備過程倉促，工作人員翻譯完沒有校對就開展，英譯才出現這麼多錯誤。經網民指正，館方已重新校對整個展館的英文翻譯。
報導說，18日下午，展廳中網民指正的多處英譯錯誤已修改完成，如「最後的晚餐」翻譯中的「super」已改成了晚餐的正確單字「supper」。1050919
(中央社)
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