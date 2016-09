北京清大展覽英譯鬧笑話 晚餐變超級

北京清華大學近期舉辦達文西特展,但有民眾發現,展覽介紹的英譯有多達10處錯誤,例如名畫「最後的晚餐」的英文把「supper」(晚餐)寫成「super」(超級),鬧了笑話。

北京青年報今天報導,有網民16日發文說,15日到北京清華大學藝術博物館參觀達文西特展時發現,展板介紹達文西47歲離開米蘭,英譯寫成「47 years old He leaved from Milan.」

這名網民指出,英文離開的過去式並非「leaved」,應改成「left」。此外,展板介紹達文西46歲完成「最後的晚餐」,英譯寫成「46 years old. The Last super was finished.」,少了一個字母「p」。

除了上述錯誤,這名網友還就達文西生平年表的英譯提出時態、拼寫、標點、字詞搭配共10種問題,並說「希望博物館能夠改正」。

北京清華大學藝術博物館副館長鄒欣表示,館方16日晚間就得知這項訊息,工作人員在17日閉館後用指甲把展板上出錯的英譯摳下,再黏上修改好的文字,整個過程花了約3個半小時。

鄒欣解釋,達文西特展展品4日才抵達北京,籌備過程倉促,工作人員翻譯完沒有校對就開展,英譯才出現這麼多錯誤。經網民指正,館方已重新校對整個展館的英文翻譯。

報導說,18日下午,展廳中網民指正的多處英譯錯誤已修改完成,如「最後的晚餐」翻譯中的「super」已改成了晚餐的正確單字「supper」。1050919

