無薪假統計 增加118人
勞動部今天公布最新「無薪休假」事業單位共計26家，實施人數662人，家數較前半個月持平，但人數增加118人。
勞動部今天公布最新一期（105年9月15日）勞工行政主管機關通報實施無薪休假事業單位及人數，與上期（105年8月31日）相比，6家停止實施，另增6家，家數與前半個月持平。上期實施人數544人，本期增加118人、實施人數662人。
勞動部指出，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，以其他產業人數較多，實施期間未超過3個月，實施天數多為每月1至4天。
勞動部表示，為了協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，並準備就業安定基金新台幣200億元，作為協助無薪休假勞工充電學習用途。一旦掌握無薪休假事業單位名單，就會主動聯繫，提供協助。
勞動部強調，勞工若有其他訓練需求，勞動部勞動力發展署所屬分署亦可彈性及時規劃辦理其他訓練課程，勞工可透過「全民勞教e網」、「勞動發展數位平台」進行數位學習課程。事業單位可打客服專線（0800-777888），有專人提供諮詢服務。1050919
(中央社)
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