高雄中林路崩塌不斷 立委要求經濟部清查

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民進黨立委賴瑞隆今天表示，高雄市中林路去年因台電潛盾工程造成大崩塌，1年來崩塌了3次，要求經濟部1個月內查清崩塌原因，否則應停工。

賴瑞隆上午在立法院召開記者會，邀請經濟部工業局副局長蕭振榮、台電輸變電工程處處長顏德忠出席。

賴瑞隆說，民國105年9月18日高雄中林路因為台電潛盾工程造成大崩塌，這次意外造成道路中斷，近2萬戶停電4天，至今還沒有完全復原。

他說，台電工程6月24日復工後，中林路在8月5日、9月12日又再發生2次崩塌。賴瑞隆說，多次崩塌合理懷疑與台電潛盾工程有關。

顏德忠說，潛盾工程通過這個點已經超過1年，在土木工程界判斷，潛盾工程通過1年後，就不會發生坍塌，因為地盤已經穩定，因此認定後續坍塌不是台電潛盾工程造成的。

賴瑞隆要求工業局應該在1個月內查明崩塌原因，否則應該要全面停工。

蕭振榮說，基於工業區主管機關的立場，不會預設任何立場，不排除是誰、也不肯定一定是誰造成崩塌，重點是要找出真正原因，避免再次坍塌。

對於賴瑞隆要求1個月內查清，蕭振榮說，會盡量努力、不會等到1個月，會盡早找出原因。1050919

(中央社)