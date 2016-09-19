書法申登無形文化遺產 日人發起運動

日本書法團體發起將日本書法文化登記為UNESCO無形文化遺產運動。駐日代表謝長廷9月中旬觀賞書法團體「雍容苑」展，由首相安倍晉三之母導覽。（取自謝長廷臉書）中央社記者楊明珠東京傳真 105年9月19日

特派員看世界專欄日本1項統計顯示，2014年的書法人口有480萬人，本月初幾個與書法有關的團體向文化廳提出陳請書，要求將日本的書道（書法）文化登記為聯合國教科文組織無形文化遺產。

本月5日，由日本的全國書美術振興會、全日本書道連盟、日本書藝院這3個團體所發起的「推動日本書道登記聯合國教科文組織協議會」向日本文化廳長官宮田亮平要求，目標2019年3月向聯合國教科文組織提出申請將日本書法登記為無形文化遺產，2020年秋天可申登成功。

這個協議會指出，申登聯合國教科文組織的無形文化主要目的是，在日本，透過婚喪喜慶等，書法文化已紮根於國民生活，要保護書法文化以承先啟後。

宮田則回應說，書法很容易傳達感動、也已根植於日本文化，盼能掀起一股申登無形文化遺產運動風潮。

日本的休閒白皮書指出，2014年日本的書法人口480萬人、市場規模550億日圓（約新台幣171億元）。日本美術新聞社的社長軒原晉表示，日本獨立開辦書法展覽會的會派約有2000個，約有10多萬人學書法。1992年日本的書法人口約750萬人，現在減了4成。

日本確實有很多書法會派、團體。本月17日，日本首相安倍晉三就在東京一家大飯店欣賞母親安倍洋子擔任書法團體「雍容苑」會長的書法展，雍容苑成員很多是官夫人，平時寫書法怡情養性。

這項書法展特別展出安倍的外公、前首相岸信介的書法作品，安倍還特別唸出作品所寫的字「士不可以不弘毅」。

在安倍欣賞「雍容苑」書法展的前一天，駐日代表謝長廷也受邀觀賞，由安倍洋子親自導覽。

謝長廷擔任駐日代表之後，參加許多文化活動，8月初到位在東京的文化部駐日代表處台灣文化中心參觀台灣書法大師徐永進的「大氣直觀」書法展之後，在他個人臉書寫：「對照徐永進先生20年前的書法，雖然也很漂亮，但還是受限在文字形狀上。這次展出的書法則已經超越字型和筆劃，不受拘束，真有『大象無形』的意境，雖說無形，卻是氣象萬千，變化自如。」

大氣直觀書法展，最大幅一丈二的「大象無形系列-道德經16，致虛極，守靜篤」氣勢磅礡。另外，還有「大象無形」、「大盈若沖」、為311東日本大震災祈福的書法作品等。

強調自己書法具有「狂野」特質的徐永進說：「我寫時，全部都放空，是一種放無的境界，才有辦法跟它對應，所以寫時是借著上天諸神的手幫忙寫，我只不過是通道而已」。他還說：「從有形到無形的書法，覺得境界就開展起來，不然總覺得緊繃、自我。脫卻這些，到直觀的書法，是另一種開展」。

徐永進談到自己從年輕寫書法至今，作品經歷了「可讀性」、「可看性」到「可悟性」，他盼觀眾能從肉眼的看，到心眼的看，進而達到以心印心的內在感通、感悟，神遊天外。

65歲的徐永進表示，他17歲開始寫書法，當年書法學習環境和教育差，書法老師告訴他，日本書道訪問團返國時拋下的一句話：「以後台灣人要學書法一定要到日本去學！」他聽到後立志寫書法，沒紙就在磚上練、沒字帖就把一本王羲之的「集字聖教序」練到底。

他表示，中國大陸發生文化大革命時，中華民國反而積極復興中華文化，書法是重點復興。現在，時代和環境與以前大不同，各種字帖、毛筆齊全，接受西方思潮很容易，反而忽視自己文化的精進。他認為年輕的書法家應在創意、功夫上求精進，書法的開展性才會更長遠。

根據網路訊息，本月稍早中國大陸首次在杭州舉辦20國工業集團（G20）高峰會，2天會議結束後，日本首相安倍晉三在離開下榻飯店時，留下1張手寫的中文字條，感謝飯店清潔工。有大陸網友在微博上傳這字條，稱是安倍親筆所寫。有網友稱讚「他字真美」、「不得不承認，他素質確實不一樣」。

雖沒能確認這張字條是安倍的真跡，但以美字傳情可成美談。反之，如果政治人物字寫得龍飛鳳舞就可能折損權威。眾議院大選前，日本各黨魁在討論會上，最後會應主辦單位要求展示在紙板上以書法寫下心願，有的黨魁的字就被譏笑寫得醜。

日本如果成立新的省廳（部會），通常會由首任的長官揮毫提字，當作這個省廳的招牌。2014年5月30日成立的內閣事局（隸屬於內閣官房），當時的國務大臣（目前是防衛大臣）稻田朋美寫下「內閣人事局」這幾字的毛筆字招牌，被網友痛批醜過頭。

日本書法家石川九楊說：「掌權者修身或學習詩文書法的教養，若缺乏基本功，寫招牌徒具形式」。石川在巡迴看了各省廳的題字之後說：「如果持續掛這樣的招牌，日本會被東亞漢字文化圈的重要人物蔑視，官員的士氣難免低落」。石川表示，書法是「自我暴露的裝置」，沒素養的政治人物不應輕易執筆。1050919

(中央社)