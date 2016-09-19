揭密抗癌成功關鍵 延長病患存活時間
癌症已成為國人十大死因之首，如何預防與治療都是民眾關心的議題，近日網路上流傳了一個說法，因為腫瘤會吸收食物營養，如果吃得太營養，會提供腫瘤更多養分使腫瘤長更快，衛福部國民健康署針對此說法特別提出解釋，希望能化解民眾疑慮，並倡導正確的癌症防治觀念。
衛福部提出了美國國家癌症研究院(National cancer institute) 與美國癌症協會(American Cancer Society)的資料指出，癌症病患更應該均衡攝取各類營養，原因在於治療期間必須有足夠的體力，來增加身體的修復力和免疫力，以降低感染的機會，若營養不足時，會影響化療與放射線治療的效果，反而更不容易抑制癌細胞。
另外，國內的醫療機構及專家也有提出破解此迷思的報導，並說明當營養的質與量都不好時，並無法抑制癌細胞的成長，只是讓癌細胞變得比較不活躍，同時也影響到正常細胞的活性，因而降低康復的機率。
有些癌症病患會因為進行化療後，導致食慾下降、嘔吐而有不願意進食的情況，此時還需要透過營養補充等治療方式，來提供身體所需的能量；身體有充分的營養才能對抗疾病與各種治療的副作用，延長病人存活的時間。此外，特別叮嚀癌症病患的熱量攝取應比生病前多20％，同時為了修補因為手術、化學治療、放射線治療而受傷的組織，蛋白質的攝取量也需要增加，並盡量維持均衡的飲食。
(中時電子報)
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