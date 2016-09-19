立院司法委員會召委 尤美女與許淑華當選

立法院19日進行各委員會召集委員選舉，在司法及法制委員會部分，國民黨立委許淑華（右）幸運中籤，搶下另一席召委。（劉宗龍攝）

立法院司法及法制委員會由民進黨立委尤美女（左）與國民黨立委許淑華（右）擔任召委，立即舉行召委會議。（劉宗龍攝）

立法院19日進行各委員會召集委員選舉，在司法及法制委員會部分，因親民黨籍立委周陳秀霞支持民進黨立委尤美女，讓尤美女出線，而同票的立委段宜康與國民黨立委許淑華則進行抽籤，許淑華幸運中籤，搶下另一席召委，選舉結束後，尤美女與許淑華立即舉行召委會議。

(中時)