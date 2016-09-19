女生難以啟齒的事！私密處發炎、搔癢恐致不孕

由於陰道炎易反覆感染，且有些人會自行痊癒，大多數女性並不會多加留意，嚴重時，還會造成輸卵管發炎，使精子和卵子結合受阻礙，無法受孕。圖片來源：健康365

調查顯示國內有八成到九成的女性曾感染陰道炎，許多女性喜歡穿緊身牛仔褲，追求腿部筆直纖細感，或是為了行動方便總是以褲裝為主，使下半身易處於悶熱、潮濕的狀態，導致私密處發炎，並造成搔癢情況，極度不適且易反覆感染，還可能造成其他併發症。

造成陰道炎的感染源有很多，比較常見的是黴菌、細菌與滴蟲感染，黴菌和滴蟲，這些病菌會改變陰道的酸鹼度，使陰道酸性度提高，當精子通過陰道時黴菌細胞會吞噬精子，並減弱精子的活動力。

由於陰道炎易反覆感染，且有些人會自行痊癒，大多數女性並不會多加留意，嚴重時，還會造成輸卵管發炎，使精子和卵子結合受阻礙，無法受孕，甚至造成骨盆發炎，感染擴及到骨盆腔，包括子宮、卵巢與輸卵管，還會造成發燒、發寒的情況，提醒計畫懷孕的女性，應注意是否感染陰道炎。

醫師說明，陰道炎雖不會直接導致不孕，只有併發輸卵管發炎與骨盆腔發炎，輸卵管阻塞時才會，但大部分女性無法判斷病情的輕重，所以建議若遇有分泌物問題時，應暫時禁止性行為，並盡快至婦產科就診，才可有效找出病因，也避免病情加重。

(中時電子報)