男子不服攔停 飆國罵辱警遭送辦
新北市19歲陳姓男子，昨日晚間10時許騎機車載著女友行經新莊區五工路，因安全帽沒扣好，執勤警員將其攔下口頭勸說，不料陳男竟朝著警員飆罵三字經，還不斷動手推擠警員，過程全被路旁民眾拍下PO網，警方訊後依妨害公務罪將陳男移送。
據民眾上傳臉書《爆料公社》的畫面顯示，陳男當下氣焰囂張，不斷上前欲推擠警員，一旁的女友抱著寵物狗不知所措，最後還對陳男說：「我要送狗去醫院，拜託你」，欲制止陳男舉止，但陳男行為已涉及妨礙公務，護花使者做不成，最後反倒進了警局。
警方表示，執勤警員昨晚發現陳男騎乘機車時安全帽未扣，將其攔下實施口頭勸說，並非要開單，但陳男不滿遭攔停，不但破口飆罵三字經，還不斷推擠員警，已涉嫌妨礙公務及公然侮辱，訊後將陳男依法送辦。
(中時)
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