孕婦為何易骨盆腔疼痛？8大原因對症下藥

盆腔疼痛是準媽媽們孕期間常有的不適症狀，原因包括韌帶伸縮、賀爾蒙改變、胎兒重量等，但有時候可能代表更嚴重的健康問題。圖片來源：健康365

盆腔疼痛是準媽媽們孕期間常有的不適症狀，原因包括韌帶伸縮、賀爾蒙改變、胎兒重量、器官移位以騰出空間給胎兒等，但有時候可能代表更嚴重的健康問題，我們如何分辨骨盆腔疼痛的原因，並舒緩不適呢？

1、子宮擴張痛

懷孕8-12週時，孕婦容易感覺到抽筋般的疼痛，這是由於子宮在擴張，只要沒有出血，就不必太擔心。

2、卵巢囊腫

卵巢囊腫是由於卵巢排卵方式改變而發生，相當常見、不會致癌也沒有傷害性，但可能會隨著懷孕而變大，子宮加諸在卵巢的壓力就會引發持續性的疼痛。如果囊腫破裂，疼痛就會突然加劇，因此若有卵巢囊腫的病史，一定要向醫師說明。

3、圓韌帶疼痛

懷孕2-3個月時，孕婦容易感覺到子宮到股溝間的韌帶疼痛，這種感覺在走路或從椅子上起身的時候特別明顯，這是因為子宮傾斜或拉到韌帶，側臥姿勢可以讓疼痛解除，或者等到懷孕24週的時候，疼痛也會自然消失。

4、胎兒重量的加壓

懷孕9個月的時候，孕婦會明顯感覺到胎兒重量帶給骨盆腔的壓力，且可能會壓到陰道與腿部的神經，這種疼痛常發生在移動的時候，因為胎兒會因移動而有彈動的狀況，側臥姿勢也能夠幫助消除這種疼痛。

5、布雷希氏收縮

骨盆腔內的壓力會造成收縮，零星的收縮並不會導致疼痛，布雷希氏收縮則是一種經常性的收縮，通常發生在懷孕20週以後，引起的原因包括缺水，因此孕婦記得多喝水。這種疼痛會自己消失，但若1-2小時內超過4次收縮，就可能不太正常。

6、骨盆關節放鬆

在懷孕後期，孕婦體內會開始釋放賀爾蒙，使韌帶伸張來幫助生產，同時也可能造成骨盆關節鬆掉，甚至些微分開，此時恥骨周圍便會感到疼痛，腿部也可能產生不適，有些孕婦會選擇使用骨盆支撐帶來穩定這個部分。

7、便秘

便秘是孕婦很常有的毛病，而這也會導致骨盆腔的疼痛與不適，多喝水、多吃富含纖維質的蔬果可以幫助改善便秘，但若都沒有用，可以考慮請醫師開軟便劑或塞劑使用。

8、尿道感染

超過10%的孕婦會經歷尿道感染的問題，常見的症狀包括頻尿、疼痛、尿道灼熱感或血尿，有些甚至會伴隨腹痛。尿道感染嚴重的話有可能引發腎臟感染，提高早產的機率，及早發現就能夠用抗生素輕鬆治癒。

(中時電子報)