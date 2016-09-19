魷魚＋香腸吃必致癌？中秋烤肉4大NG食物搭配
中秋節即將到來，四天假期烤肉活動不停歇，中秋節儼然成了烤肉節；日前網路傳言指出魷魚和香腸搭配食用，會在體內產生致癌物質，不可食用，這兩樣烤肉必備食材真對身體有害嗎？還有哪些食材搭配有害健康呢？
大家都聽過燒烤會致癌，因為在燒烤過程中的煙霧，與食物經過燒烤過程的變質都是致癌因子，不過有方法可避免，例如：可選擇瓦斯型烤爐燒烤，或是將食物預先烹煮，減少燒烤時間，但烤肉琳瑯滿目的食材，若搭配錯誤且假期間大量食用致癌率恐提高。
醫師指出香腸、培根、熱狗等加工肉品，都含有亞硝酸鹽，若與含胺成分的食物如：秋刀魚、干貝、魷魚等海鮮類，及香蕉、番茄一同食用，就會形成致癌物質亞硝胺，確實要避免兩者搭配食用。
1. 培根＋干貝。
2. 火腿肉＋番茄。
3. 香腸＋秋刀魚、魷魚、蝦子等等。
4. 含亞硝酸肉品與活菌類產品養樂多、優酪乳搭配食用。
建議烤肉時應捨棄掉含亞硝酸鹽的加工肉品，並增加蔬果攝取量，若已食用含亞硝酸鹽肉品，應間隔四小時以上再食用含胺與活菌食品；營養師說明，活菌類產品可保持腸胃道好菌，可再烤肉後隔天食用，避免共同食用以免產生致癌物質，另外烤肉時搭配大蒜、蔬果可抑制體內亞硝胺形成。
(中時電子報)
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