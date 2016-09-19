助太平洋島國青年就學 台灣捐款

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台灣向太平洋島國論壇（PIF）捐贈「台灣／中華民國與PIF獎學金計畫」50萬美元援款，駐斐濟代表高泉金當地時間19日代表捐贈。

捐贈儀式中，由太平洋島國論壇副秘書長托伊（Andie Fong Toy）代表接受。

高泉金首先說明台灣與太平洋島國友誼源遠流長，台灣多年來在農業、醫療、能力建構及發展合作計畫等方面提供援助，協助改善太平洋島國人民生計，成效廣受肯定。

高泉金表示，此次台灣透過PIF秘書處賡續提供太平洋島國青年全額補助獎學金名額，協助島國青年進修高等教育，為雙方夥伴關係的另一明證。

托伊感謝台灣慷慨援贈，並說明「台灣／中華民國與PIF獎學金」自2001年開辦以來，已協助78名太平洋島國青年順利完成學業，感謝台灣長久以來的援助以及在相關領域的貢獻。

太平洋島國論壇為太平洋地區重要政府間區域組織，成員國計有諾魯、吐瓦魯、索羅門群島、馬紹爾群島、帛琉等16國。1050919

(中央社)