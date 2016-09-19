助太平洋島國青年就學 台灣捐款
台灣向太平洋島國論壇（PIF）捐贈「台灣／中華民國與PIF獎學金計畫」50萬美元援款，駐斐濟代表高泉金當地時間19日代表捐贈。
捐贈儀式中，由太平洋島國論壇副秘書長托伊（Andie Fong Toy）代表接受。
高泉金首先說明台灣與太平洋島國友誼源遠流長，台灣多年來在農業、醫療、能力建構及發展合作計畫等方面提供援助，協助改善太平洋島國人民生計，成效廣受肯定。
高泉金表示，此次台灣透過PIF秘書處賡續提供太平洋島國青年全額補助獎學金名額，協助島國青年進修高等教育，為雙方夥伴關係的另一明證。
托伊感謝台灣慷慨援贈，並說明「台灣／中華民國與PIF獎學金」自2001年開辦以來，已協助78名太平洋島國青年順利完成學業，感謝台灣長久以來的援助以及在相關領域的貢獻。
太平洋島國論壇為太平洋地區重要政府間區域組織，成員國計有諾魯、吐瓦魯、索羅門群島、馬紹爾群島、帛琉等16國。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。