首屆難民高峰會 聯合國登場

如何解決全球多達6530萬人流離失所的議題，終於登上聯合國大會舞台中心，世界各國領袖今天齊集紐約，展開史上首次「難民移民大規模移動問題」高峰會。

隨著這股二戰以來最多人被迫遠離家園的浪潮，各國領袖與外交官期望本次峰會能達成文件簽署，讓聯合國193個會員國團結在一起，在保護難民與移民人權上，做更多的合作。

聯合國難民事務高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）告訴美聯社：「如果我們可以將這份文件轉換成各國將共同參與這項行動，那我們可望解決很多緊急回應問題與長期的難民狀況，例如敘利亞問題。」

不過，這份文件要達成簽署恐怕相當艱難，且一方面這份文件不具法律約束力，當此之時，歐洲與美國也因為難民與移民陷入分化問題中。（譯者：中央社許湘欣）1050919

(中央社)