颱風天缺錢買毒 假問路真搶金項鍊
一名陳姓男子因缺錢買毒，趁颱風天穿雨衣騎贓車，在彰化縣二林鎮以假問路方式，趁人不注意搶奪金項鍊逃逸，3小時落網。
彰化縣政府警察局芳苑分局今天表示，有竊盜及毒品前科的40歲陳姓男子17日在永靖鄉住處吸毒後，因想再購毒吸食卻缺錢，騎乘先前竊取的機車，四處尋找作案目標，當天下午1時50分，在二林鎮八德路與仁愛路口假借問路，趁被害人不注意搶奪金項鍊逃逸。
芳苑分局表示，當天颱風馬勒卡來襲，發布陸上颱風警報，陳嫌騎乘贓車，再懸掛另一面竊取的車牌，穿著白上衣、黑長褲、紫紅色雨衣犯案，搶奪被害人的金項鍊後，往鹿港方向逃逸，經積極調閱監視器，17日下午4時多在鹿港龍山寺被芳苑、鹿港分局員警逮捕。
全案依涉犯搶奪、竊盜、毒品等罪嫌，移送彰化地方法院檢察署偵辦。陳嫌向檢方供稱，9月3日在員林市竊取機車代步，17日吸毒後起意搶奪財物，先在永靖鄉竊取車牌，懸掛騎乘的贓車以掩飾犯行，再用假借問路手法，搶奪被害人的金項鍊。
彰化地檢署檢察官洪英丰偵訊後，認為陳嫌有竊盜前科，且近日內連續犯竊盜、搶奪等罪，有反覆實施同一犯罪之虞，18日傍晚向彰化地方法院聲請羈押，當天晚間裁准；後續指揮警方追查陳嫌其他犯行。1050919
(中央社)
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