台南民進黨議員多一席 再拚議長改選

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前台南市議長李全教遭宣判市議員當選無效確定，席次由同選區的民進黨籍對手王峻潭遞補，今天在議會宣誓就職。民進黨團席次增為26席，將力拚議長補選。

台南市議會上午為王峻潭辦理補宣誓就職儀式，由代理議長郭信良主持，台南地方法院庭長李昆南監誓；即將代表民進黨參加議長改選的前議長賴美惠、及多名黨團成員出席觀禮，表達恭賀之意。王峻潭表示，未來將配合黨團努力推動市政。

民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾表示，台南市議會現有55席議員，民進黨的26席雖未實質過半，但會爭取無黨籍議員的支持，有信心在第一輪投票就過關。

林宜瑾指出，市議會將於明天召開程序委員會，討論臨時會舉行的時間，並將在臨時會中進行議長改選。1050919

(中央社)