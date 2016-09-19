立院召委選舉 綠拿下10席藍保住6席
立法院各常設委員會今天選舉召集委員，民主進步黨立法院黨團在人數優勢下，拿下10席召委；國民黨立法院黨團籤運佳，最後力保6席召委。
立法院各常設委員會上午9時開始進行召委選舉，其中扮演關鍵少數的親民黨團，決定票投「老朋友」，在交通、內政委員會支持國民黨人選；在司法及法制委員會，投給民進黨立委尤美女；教育及文化委員會則讓立委高金素梅自由投票。
外交及國防委員會以推舉的方式順利選出國民黨立委呂玉玲、民進黨立委羅致政擔任召委；財政委員會部分，民進黨團原訂要推舉第1會期就擔任召委的民進黨立委徐國勇連任，但因徐國勇10月1日將轉任行政院發言人，因此民進黨團改推舉民進黨立委王榮璋擔任召委，國民黨團則推舉國民黨立委賴士葆出任召委。
教育及文化、經濟、內政、社會福利及衛生環境委員會，經過投票後選出召委，其中經濟與社福及衛環委員會，2席召委都由民進黨團拿下。司法及法制委員會中，民進黨立委尤美女以5票當選，而民進黨立委段宜康與國民黨立委許淑華同為4票，經抽籤後，由許淑華中籤。許淑華受訪時笑說，中籤很幸運、很開心。
交通委員會部分，民進黨立委李昆澤、鄭寶清，以及國民黨立委陳雪生3人同為5票，經抽籤後，由李昆澤、陳雪生擔任召委。
各常設委員會召委名單：
內政：陳超明（國）、趙天麟（民）
外交及國防：呂玉玲（國）、羅致政（民）
經濟：管碧玲（民）、黃偉哲（民）
財政：賴士葆（國）、王榮璋（民）
教育及文化：陳學聖（國）、何欣純（民）
司法及法制：許淑華（國）、尤美女（民）
社會福利及衛生環境：吳玉琴（民）、陳瑩（民）
交通：陳雪生（國）、李昆澤（民）。1050919
(中央社)
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