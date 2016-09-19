海線路跑12月31日登場 健康邁向新年

「2016邁向2017幸福清水鰲峰山高美濕地山海戀路跑」將於12月31日登場，沿途將經過鰲峰山、高美濕地等地，一邊路跑一邊欣賞海線風景，邀請民眾以健康路跑邁向新的一年。

「2016邁向2017幸福清水鰲峰山高美濕地山海戀路跑」由台中市議會前議長張清堂、台中市議會副議長張清照發起，首屆活動將在12月31日登場，本身熱愛馬拉松的張清堂表示，「路跑有益身心健康，歡迎大家作伙來。」

張清照指出，路跑有四種組別規劃，適合各種年齡層，從國小學生到路跑和馬拉松好手都可參加，是一項適合全民的運動；路跑路線經過鰲峰山、高美濕地等地區，可盡享沿路風光。

路跑組別有4公里的「健康路跑」、12公里的「競賽組」、21公里的「半程馬拉競賽組」、42公里的「馬拉松競賽組」。主辦單位將為參加者辦理保險，酌收部分報名費用，贈送小毛巾、紀念衫、束口背袋和餐飲。

完成路跑活動的人可獲得完成證書，馬拉松競賽組及半馬拉松競賽組還有獎金可拿，健康路跑組前10名將獲得精美獎座。

活動時間12月31日上午4時至下午2時，在清水紫雲巖廣場出發，報名對象包括清水區、梧棲區、沙鹿區、大甲區、大安區、外埔區。

報名地點在副議長張清照服務處、梧棲區頂寮里長鐘金水辦公室、副議長張清照沙鹿服務處、大甲區農會、大安區農會、外埔區農會，即日起至10月15日報名截止。1050919

(中央社)