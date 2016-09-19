榮耀背後...台師大拔河隊奪金 選手長厚繭爆食增重

由台師大、景美女中聯合組成拔河代表隊，本月中旬拿下2016世界盃室外拔河錦標賽的女子組6面金牌，創下完勝奪金紀錄，榮耀的背後，每位選手掌上都是辛苦汗水結成的厚繭。（吳泓勳攝）

由台師大、景美女中聯合組成拔河代表隊，本月中旬拿下2016世界盃室外拔河錦標賽的女子組6面金牌，創下完勝奪金紀錄。但榮耀背後確實不簡單，除了嚴格訓練下的手掌厚繭外，尤其比起歐美隊伍，我國選手身材有先天劣勢，除了事先減重，過磅之後更得加速「吃回來」，每個人1、2天內都得爆增平均5KG。

擔任隊長的師大體育系大四生周渝芳就說，8個人過磅時必須低於500KG，但過磅後1、2天，得搶在比賽前盡量吃到至少540KG。為確保飲食習慣跟避免水土不服等，周渝芳表示，隊上甚至帶著電鍋跟米去國外，自己煮來吃。

代表隊教練郭昇則說，技巧與比賽保持平常心是這次獲勝的關鍵。他謙虛地說，「這讓我們比其他隊伍多贏了一點點」，他說由於室外拔河對選手肌耐力要求更顯重要，加上事先研究比賽場地的土質比較鬆軟，平常就會特別加強訓練，刻意把場地弄濕。

而在心態上，郭昇指出最重要保持平常心，把訓練表現發揮出來，平時會先告訴選手國外隊伍人高馬大做好心理建設，而針對第一次出國比賽的選手，也會由資深選手協助穩住心情。

在平常訓練過程中，手掌起繭、甚至破皮流血都是家常便飯，周渝芳表示，基本上就是包紮之後繼續訓練，雖然教練也會訓話覺得他們沒有保護好自己，但她說「知道教練口頭說的嚴厲，但都疼在心裡」，也因為很想贏，雖然辛苦但從沒想過放棄。

台師大、景美女中拔河代表隊，此次參加在瑞典舉辦的2016世界盃室外拔河錦標賽，共計拿下女子組6面金牌。除了在女子500KG錦標賽締造4連霸紀錄外，更首度搶下540KG組金牌，由台師大今天舉辦表揚大會並頒贈獎金。

(中時)