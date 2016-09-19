藍委：施政不滿意度高 不是換發言人

中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，目前以行政院長林全的內閣的施政不滿意度那麼高的情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。

行政院昨天發表聲明，行政院發言人童振源另有任用，10月1日起行政院發言人一職由立委徐國勇接任。

江啟臣說，依目前林全內閣施政不滿意度那麼高的情況來看，大概也不是換一個發言人就能解決的，可能接下來是看還有沒有其他不適任閣員，否則光換一個發言人，可能還是換不回人民的心。

談起發言人角色，江啟臣說，發言人必須精準、謹慎地代表政府發言，並不是要來辯論的；發言人也必須橫向、縱向的整合各部會資訊，代表政府發言，不要出現部會打臉的現象；最後，發言人是要處理危機，而不是製造更多危機。

國民黨立委賴士葆表示，換了這個發言人，讓人感覺到政府已經是沒辦法來治理這個國家，所以轉移焦點，再次拉起政黨惡鬥。

民主進步黨立委黃偉哲則是說，徐國勇固然辯才無礙，但其最重要的特點不僅在辯才，而是在於分寸拿捏；徐國勇擔任過名嘴、立委、電台主持人、律師，其各自的角色扮演是不同的，徐國勇的拿捏應該是民進黨內的「一軍」，所以絕對是沒有問題的。1050919

(中央社)