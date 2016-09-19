自學素人教考多益 英文輕鬆770分

想要敲開世界的大門，英語成為重要的鑰匙。新北市立圖書館總館，邀自學英語，協助女兒取得多益770分的高手吳頻曲，傳授素人輕鬆獲取高分的祕訣。

新北市立圖書館表示，截至7月底，台灣每100人就有3人是外國人，儼然成為小型的地球村，「語言力」成為放眼國際的條件，能將英語說的有如母語般的人，自然比別人多很多機會，但許多人卻苦無對策。

多益（TOEIC）英語測驗700分的成績，對許多學生是辛苦又遙不可及的。新北市立圖書館總館邀請靠自學英語的高手吳頻曲，傳授祕訣。

市圖綜合規劃組今天表示，吳頻曲在大學靠自學英語，獲得交換學生的機會，並爭取到涉外單位職務。

邁入人生下一階段後，她為了讓自己的孩子與世界接軌，特意挑選中英對照的繪本，以說故事的方式讓孩子對英語有活潑生動的印象，以增加學習動力。

圖書館增加影音DVD借閱服務後，她更經常租借回家反覆觀賞影片，加深孩子對英語的口說與聽力。10年來，引導孩子快樂學英語。

吳頻曲的女兒，國中英語成績平均只有B，在她的激勵下，第一次挑戰多益就獲得了770分。吳頻曲回想，除女兒小時候打下的根基外，2個月的自學密集訓練，功不可沒。

吳頻曲將於25日在市圖推出免費的多益講座及工作坊，從語言學習的引導到聽讀英語的練習，不必花大錢，輕鬆拿到多益700分，系列活動20日起開始報名。

課程以「家」為學習環境，跳脫以「學科」方式學習英語，引導家長及孩子在家庭生活中，自然地接觸英語，以補強學校教育過於強調學科功能所造成的缺失。

另外，新北市立圖書館萬里分館，推動生活化英語學習環境，特別推出免費的英語課程，鼓勵全家一起學習英文，24日起，每週末下午於圖書館開課， 今天起受理報名。

萬里分館主任蕭千惠表示，口說英語是新時代零距離的最基本競爭要件，卻是國人最大的苦惱。偏鄉地區缺乏英語環境和師資，想學英文都需遠至基隆或台北上課，來回車程至少1小時以上，對孩子和家長而言都是負擔。

蕭千惠說，終身學習的社會，共同學習可連繫家庭關係，增加家人間的對話與分享。萬里分館免費英語學習課，希望藉由語言家庭化，自然培養英語能力。1050919

(中央社)