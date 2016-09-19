台鐵局長周永暉接觀光局長 力拚1年200萬日客

交通部日前人事大地震，其中最具爭議的人事案為新任交通部觀光局長，將由現任台鐵局長周永暉接任。（鄧博仁攝）

交通部日前人事大地震，其中最具爭議的人事案為新任交通部觀光局長，將由現任台鐵局長周永暉接任。（鄧博仁攝）

交通部日前人事大地震，其中最具爭議者為台鐵局長周永暉接任觀光局，遭質疑外行，加上台鐵秋節疏運爭議，延至今天才走馬上任，備受關注。周永暉表示「台灣一定要走出去」，將力拚1年內日本旅客來台要突破200萬人次。

交通部政務次長王國材擔任監交人，表示周永暉過去於台鐵局長任內推動日本姊妹市、鐵路便當節等，與日本關係良好，當場賦予周永暉「首要任務」，2年內日本旅客來台增至200萬人次。周胸有成竹表示，1年內即可達成。

據觀光局統計，今年1至7月日本旅客來台總計101萬人次，距離200萬關卡仍有不小距離，不過，周永暉表示，兩岸與國際觀光，台灣竭誠歡迎，觀光局核心價值即為與人為善、與人做好朋友，第一步要表現誠心誠意，為觀光業務中重要核心價值；也應思考對於日韓、印度等市場是否了解，針對觀光旅遊型態與需求應傾聽，並配合需求創造觀光價值，透過創意加值與創新作法，相信1年200萬日客不成問題。

王國材表示，觀光局過去建立不少豐功偉業，但隨陸客減少，面臨新的挑戰，期許周永暉帶領觀光局克服難關。

周永暉也說，上任後兩大方向為「創意」與「創新」，自認創意來自於「為人著想」，因此必須創意加值，最重要的2件事為建立跨業、跨界、跨組織的整合平台，同時利用完善大數據分析並掌握需求，國內旅遊也須重新檢視。

周永暉表示，將邀產官學界甚至媒體、網路社群加入平台，共同討論關心各個不同市場需求，觀光方向必須明確、做法必須細膩，讓更多人充分了解、提升質量。

他進一步指出，台灣擁有好山、好水與多元文化，須藉機重新檢視，例如花蓮光復鄉馬太鞍濕地，多數國人並不了解當地原住民如何生活，台灣應重新認識自己，方能「人人是觀光大師」，藉由旅遊學習、扮演非常好的解說員。

他說，創新做法也多種，過去有台鐵300億元企業自理經驗，更能體會觀光界公司自理難處與經營處境，將以最短時間聆聽各界建言，強調台灣觀光一定要打破框架、不要自我設限，必須要走出去，「走老路到不了新的地方。」

(中時)