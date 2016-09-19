對流雲系旺盛 屏東、南投、花東8縣市大雨特報

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氣象局針對8縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網站）

受到對流雲系旺盛影響，中央氣象局針對屏東、花東地區及雲林以南山區等地發布大雨特報，提醒民眾留意。

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（19）日屏東、台東、花蓮地區及雲林以南、南投山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風；受到連日降雨影響，山區請慎防坍方及落石。

天氣訊息方面，氣象局表示，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼仍有長浪發生的機率，前往上述海域活動要特別注意安全。

(中時電子報)