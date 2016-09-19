司院人事案無共識 蘇嘉全盼明午前露曙光

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立法院長蘇嘉全今天邀集協商司法院人事同意權案無共識，國民黨團對司法院長被提名人許宗力資格有疑義要求釋憲，時代力量黨團譴責惡意杯葛；民進黨團揚言，不簽結論將另做打算。

蘇嘉全上午邀集朝野黨團二度協商行使司法院人事同意權案相關事宜，中國國民黨立法院黨團總召廖國棟會後受訪表示，司法院長被提名人許宗力備受爭議，且涉及違憲，許宗力自己也說「那就釋憲啊」，就從釋憲開始、辦公聽會，才能正式進入審查時程。

廖國棟說，外界認為許宗力不是適當人選才會有這麼多爭議，黨團上午幹部會議絕大多數意見，認為應先釋憲、開公聽會；蘇嘉全希望愈快愈好，明天中午前能夠有答案，但他認為可能性不大。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨團先說要記名投票，因涉及修法發現時程來不及，又說許宗力的資格涉及違憲，要求釋憲；上週五協商說要開黨團會議，今天協商說只開幹部會議、沒開黨團會議；國民黨團代表立委林為洲說，先行使5位大法官同意權，正副院長被提名人晚一點，怎麼可能有兩套標準。

他說，國民黨團打從心裡就是杯葛、不讓同意權行使，國民黨團要杯葛要選對議題、選對戰場，明天（20日）中午前，國民黨團若不簽署協商結論，民進黨團將另做打算。

時代力量立法院黨團總召徐永明譴責國民黨團參加協商卻說沒有授權，今天是程序性協商，但在被提名人身上太多實質討論，如果國民黨團對個別大法官被提名人有意見，應該嚴審，不是程序杯葛，國民黨團用這樣的杯葛，導致司法院正副院長出現空窗期，國民黨團要負起這樣的憲政責任。1050919

(中央社)