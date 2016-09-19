莫蘭蒂重創小琉球 88水災英雄返鄉救災
「守護家園，捨我其誰」，莫蘭蒂颱風重創屏東小琉球，88水災救災有功獲頒勳章的第四作戰區機步333旅士官長李宗富是小琉球人，自告奮勇返鄉救災，為鄉親津津樂道。
李宗富2009年88水災救災期間盡心盡力，襄助上級完成各項救災任務，獲前總統馬英九頒贈勳章。
這次莫蘭蒂颱風重創小琉球，李宗富老家也是受災戶，但他仍以國軍救災任務為重，第一時間前往屏東佳冬等地馳援災後復原工作，復原工作告一段落，他聽聞部隊將派兵投入小琉球災後復原任務時，即自告奮勇返鄉救災，17日投入第2梯次小琉球救災行列。
李宗富返鄉救災後仍以受創嚴重的國中、國小等公共及教育場所為工作重點，為及早還給當地國中小學童正常的上學環境，並沒有趁機溜回家協助清理的私念，先後已完成白沙國小等數間校園的復原任務，後續將持續協助琉球國中、全德國小及天南國小等復原任務。
當地全德國小李姓女老師是為李宗富兒時同窗，她形容李宗富「勤勞務實、穩重上進，是位相當可靠的人」。小琉球鄉親對李宗富也不陌生，且莫不舉起大拇指讚揚他愛鄉的表現與義行，其大公無私精神在鄉里也大獲好評，被稱為救災英雄。
不過，李宗富則說，為鄉里盡份心力是應該的，不足掛齒。
李宗領帶領50名兵力仍持續在小琉球協助災後復舊工作，他希望，能盡早完成家園清理工作，讓鄉親早日恢復正常作息。他同時代表小琉球鄉親謝謝國軍的馳援並高聲為國軍加油，為小琉球加油。1050919
(中央社)
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