魯凱人瑞告別式 馬英九送最後一程

屏東魯凱族高齡115歲人瑞彭玉梅19日舉行告別式，前總統馬英九（右2）到三地門鄉青葉部落送彭玉梅最後一程。中央社記者郭芷瑄攝 105年9月19日

屏東魯凱族高齡115歲人瑞彭玉梅今天舉行告別式，前總統馬英九到三地門鄉青葉部落送彭玉梅最後一程，他表示，專程來參加彭玉梅的告別式，表達對老人家由衷的感念與敬佩。

出生於西元1902年8月7日的彭玉梅，是屏東最高齡的人瑞，也是台灣最高齡女性人瑞，彭玉梅9月10日晚間在青葉部落寓所睡夢中辭世，享壽115歲。

馬英九今天專程南下參加彭玉梅告別式，以魯凱族語「Sa bau（你好）」問候族人，他表示，2年前的5月31日，來參加彭阿嬤113歲生日宴時，第1次見面就感覺非常親切，雖然彭阿嬤已有百歲高齡，頭腦卻非常清楚，善良親切，關心照顧晚輩的態度沒有改變，這一點讓他非常感動，所以特地從台北趕下來，送彭阿嬤最後一程。

馬英九說，他今天沒有別的行程，是專程參加彭玉梅的告別式，表達對這位老人家由衷的感念與敬佩，也希望彭玉梅樹立的典範，能夠為子孫們來學習，一樣能夠對生活工作認真，對他人關懷親切，這是他今天最大的期待。

彭玉梅5代祖孫共有138人，孫子彭春林說，彭玉梅頭腦相當清楚，上個月生日，點名後還為每一個子孫禱告祈禱。1050919

(中央社)