防範登革熱 國衛院訓練滅蚊教師
入夏至今已出現5例本土登革熱病例，國衛院今和台南市衛生局、成大、成大醫院辦理「登革熱防治教育訓練」，目標培養40名種子教師深入各地，提升地方防疫技術。
衛福部國家衛生研究院4月設立「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，整合國內蚊媒傳染病防治研究既有能量，與中央地方共同合作，積極防治登革熱及茲卡等蚊媒傳染病。
國家蚊媒傳染病防治研究中心技術師王雅芳今天表示，蚊媒病中心已聘請台南市副市長顏純左，擔任「登革熱防治技術宣導團」首席專家，以去年南台灣登革熱爆發時的實戰經驗，培育更多的防治種子教師。
王雅芳說，課程中邀請台灣公共衛生促進協會討論如何透過動員防治資源與人力，推廣防治教育宣導及防治技術；成大醫師陳柏齡說明登革熱大流行的臨床特徵，成大教授柯乃熒、柯乃熒團隊，說明如何運用地理資訊科技協助台南登革熱疫情防治與管理，作為相關防治策略參考。
該中心今年預計將培育20至40名種子教師，包括嘉義、台南、高雄及屏東地區衛生局及環保局人員，以及成大醫院及台南地區診所醫護人員，和成大醫學院研究人員及學生，未來將深入社區教導民眾如何防蚊、滅蚊並瞭解登革熱症狀，以利即時通報。1050919
(中央社)
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