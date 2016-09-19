奇美博物館新特展 創造摺紙無限可能
奇美博物館將於10月5日至明年5月30日推出全新特展「紙上奇蹟–摺紙藝術與科學」，集結來自20多個國家的60多名頂尖摺紙家的400件作品，盼讓觀眾感受摺紙的無限可能。
奇美博物館今天表示，這次的特展堪稱全球最大規模的摺紙展。特別的是，策展人與參展者的身分除了摺紙藝術家，還有生物學家、設計師及科學家等，充分突顯當代摺紙面向的多元廣泛。
館方指出，此次特展共有「再現」、「幾何」、「應用」三大主題。「再現」是將民眾印象中的摺紙再進化，在紙張未經剪貼之下，摺出栩栩如生的動植物與維妙維肖的人物表情，小小作品展現十足張力。「幾何」、「應用」兩大主題，則會突顯大眾所不知道的摺紙世界。
奇美博物館表示，此次特展以大家熟悉的「摺紙」為主題，涵蓋範圍既廣且深，特別推薦給親子檔；在家長的引領下，相信孩子能從摺紙領域裡開拓更寬廣的視野。
館方指出，特展早鳥票即日起至10月4日於奇美博物館售票處、ibon售票系統網站同步開賣，特價新台幣90元，希望讓民眾輕鬆欣賞獨家優質的展覽。1050919
(中央社)
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