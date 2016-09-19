災後復原 高市小型公園巷道1週清完

莫蘭蒂颱風重創高雄市很多重要設施，市府副市長許立明今天說，主次要道路、大型公園已大致經清理完成，小型公園和巷道1星期內清理完成，學校堆置的雜物和植栽3天排除。

市府環保局統計，連日來已動員2萬多人次清運5500多噸傾倒和折枝的路樹和垃圾，目前持續有大批人力投入清運工作，工務局也加速排除道路和公園堆置的植栽和折枝落葉。

許立明召集莫蘭蒂復原工作小組彙整資料指出，高雄市的農損累計約新台幣4億7803萬元。他說復原工作除了增調更多人力，還有國軍和民間業者協助，市府感謝各界援助。

他指出，受災道路有733條，目前已完成主、次要道路障礙的排除，今天恢復安全的通勤空間，大型公園也清除約8成，他說社區園或巷道預計1個星期內完成清理，學校堆置的雜物和樹枝會在3天內清運完成。

高雄市的路樹、公園植栽在莫蘭蒂颱風受創超過1萬2600株、路燈265支。護樹團體指出植栽會傾倒、連根拔起嚴重部分原因來自植栽種植不實，有業者以不織布或格網包裹，影響植栽盤根吃土。

許立明說，經查不織布包裹的有2棵、7棵有格網，他說市府未來會嚴格監督植栽確實，也會拍照記錄；不過他仍認為路樹不敵16、17級強風還是最大的原因。

農損4億多元要從速從寬認定部分，恐有認定的爭議，許立明說同一作物是不做第2次補助，仍會研議。1050919

(中央社)