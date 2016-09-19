災後復原 高市小型公園巷道1週清完
莫蘭蒂颱風重創高雄市很多重要設施，市府副市長許立明今天說，主次要道路、大型公園已大致經清理完成，小型公園和巷道1星期內清理完成，學校堆置的雜物和植栽3天排除。
市府環保局統計，連日來已動員2萬多人次清運5500多噸傾倒和折枝的路樹和垃圾，目前持續有大批人力投入清運工作，工務局也加速排除道路和公園堆置的植栽和折枝落葉。
許立明召集莫蘭蒂復原工作小組彙整資料指出，高雄市的農損累計約新台幣4億7803萬元。他說復原工作除了增調更多人力，還有國軍和民間業者協助，市府感謝各界援助。
他指出，受災道路有733條，目前已完成主、次要道路障礙的排除，今天恢復安全的通勤空間，大型公園也清除約8成，他說社區園或巷道預計1個星期內完成清理，學校堆置的雜物和樹枝會在3天內清運完成。
高雄市的路樹、公園植栽在莫蘭蒂颱風受創超過1萬2600株、路燈265支。護樹團體指出植栽會傾倒、連根拔起嚴重部分原因來自植栽種植不實，有業者以不織布或格網包裹，影響植栽盤根吃土。
許立明說，經查不織布包裹的有2棵、7棵有格網，他說市府未來會嚴格監督植栽確實，也會拍照記錄；不過他仍認為路樹不敵16、17級強風還是最大的原因。
農損4億多元要從速從寬認定部分，恐有認定的爭議，許立明說同一作物是不做第2次補助，仍會研議。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。