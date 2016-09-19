奇美博物館「紙上奇蹟」特展 早鳥票百元有找

奇美博物館「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」特展，藝術家Joel COOPER的摺紙作品《康斯坦丁》。(奇美博物館提供)

Cường Hùng NGUYỄN的作品《孿生兔》。(奇美博物館提供)

紙飛機、紙星星、紙鶴是你我熟悉的摺紙，但您知道「摺紙」不只是藝術美學，摺紙原理竟成為輔助醫療與航空領域的一大關鍵，奇美博物館10月5日推出全新特展「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」，這是全球最大規模摺紙展，讓人完整感受摺紙的無限可能，早鳥票百元有找，即日起開賣。

奇美博物館「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」特展將於10月5日展至明年5月30日，長達7個月展期，邀請美國野生動物學家Bernard Peyton與機械工程設計師Uyen Nguyen擔任策展人，集結20多個國家、60多位頂尖摺紙家齊聚開展，總計近400件作品，堪稱迄今為止全球最大規模的摺紙展。

特別的是，策展人與參展者這些摺紙界翹楚，身份囊括了摺紙藝術家、生物學家、設計師及科學家等，充份突顯了當代摺紙面向的多元廣泛。也顛覆一般人對摺紙想像，原來，摺紙不只是藝術美學的呈現，還橫跨時尚、科技、航太、醫學等生活層面，原來，摺紙無所不在，除了可以變化出栩栩如生的萬物百態，還能透過數學演算達到幾何美學的創作巔峰，甚至發明出具有放大2000倍效果的摺紙式顯微鏡！

奇美博物館表示，此次特展以大家熟悉的「摺紙」為主題，涵蓋範圍既廣且深，不同年齡、職業的民眾都能從中尋找樂趣，此外，特別推薦給親子，在家長引領下，相信孩子能從摺紙領域裡開拓更寬廣的視野。館方也期許透過本展，民眾能夠明白摺紙不僅是一種消遣和娛樂，更可以是藝術、設計、科學與生活。

「紙上奇蹟」早鳥票即日起至10月4日於奇美博物館售票處、ibon售票系統網站（ticket.ibon.com.tw）同步開賣，全票原價180元、早鳥票特價90元，100元有找的超低回饋價，希望民眾輕鬆無負擔，欣賞一個獨家優質的展覽，達到奇美博物館推廣展覽教育之目的。

展覽共有三大主題。「再現」將民眾印象中的摺紙再進化，在紙張未經剪貼之下，摺出栩栩如生的動植物與維妙維肖的人物表情，小小作品展現十足張力。「幾何」、「應用」兩大主題突顯大眾所不知道的摺紙世界，「幾何」透過數學邏輯的精妙計算達到創意變化與美感顛峰，各種令人眼睛為之一亮的幾何結構，似模型如雕塑，又是美麗奇幻的生活家飾，豐富強烈的視覺背後，來自博大精深的數學公理。

「應用」分享了無所不在、卻鮮為人知的摺紙延伸，當摺紙圖的繪製可以轉為科學運算之際，摺紙原理竟成為輔助醫療與航空領域的一大關鍵，生活中的汽車安全氣囊、醫療上的微血管內支架模型、抗癌藥物等，都因摺紙應用而有新突破，甚至用於外太空小型衛星電力的「伸展式太陽能板」，靈感都是由散狀摺紙模式延伸而來！更有生物工程教授透過一張紙與一片透鏡，摺出一架成本低於1美元的2000倍顯微鏡，讓開發中國家也能擁有低廉而簡便的科學工具。

(中時)