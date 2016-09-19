縮短學用落差 教育部擬與德國建立校際聯盟

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德國教育與研究部次長舒特(Dr. Georg Schutte)來台訪問，教育部次長陳良基在雙邊技職訓練會議中表示，為扎根技職教育，盼我國技專校院與德國各相關校院建立聯盟。

舒特一行9人訪台，除了參加台灣永續發展峰會外，並與教育部、勞動部及在台德國企業，包括台灣西門子、賓士、BMW、亞智科技、奧迪、飛斯妥、愛納康等企業主或代表共同召開台德技職訓練圓桌論壇，與會者均認為將來應解決學用落差與加強語言能力。

台灣西門子公司分享經驗表示，公司自設職訓中心，新人需接受2年的國內外訓練課程，協助新人了解公司目標與組織文化，成效良好。

陳良基讚揚德國雙軌技職教育的經驗，希望技職訓練向下扎根，解決學用落差問題，未來將促成台灣的技專校院與德國相關校院共同建立聯盟關係，透過交換或實習，可望讓台德雙向有更多實質互惠交流。

教育部將由技職司先行與相關技專校院會商提出合作領域後，再與德國相關領域學校進行合作，即將赴任駐德國代表處履新的謝志偉代表於會中也表示將協助促進雙邊深化交流。

舒特此行同時也拜會鴻海、台積電與默克光電等廠商，未來相關教育產學合作議題雙方將持續洽商研議，這是近年德國官方首次有中央教育高層人士來台訪問。

(中時)