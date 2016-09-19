《屍速列車》傳拍續集 竟讓兩大男神當喪屍
南韓電影《屍速列車》票房、口碑以光速向上疊加，男主角孔劉的知名度，也如戲中喪屍病毒般猛烈在全球散播開來，對於作品及角色獲得巨大成功，《屍速列車》考慮拍攝續集也是理所當然，除了孔劉的去留問題引發熱議外，現更瘋傳李敏鎬、宋仲基很可能化身喪屍，接替孔劉成為續集主角。
《屍速列車》佳評如潮，廣大影迷紛紛敲碗直呼看不夠，催促導演快拍續集，而男主角孔劉日前接受外媒IndieWire專訪時也表示，有跟導演延尚昊提及拍攝續集的事情，但遭導演以「碩宇已經列車上摔斷脖子死了」打臉，然孔劉不死心，更建議導演可以用同為喪屍的馬東錫觀點敘事，似乎又能給《屍速》帶來不同的感受，讓影迷相當期待。
而《KpopStarz》網站更報導，網路上正瘋傳《屍速列車》將在明年拍續集，還傳出另一版本的續集要角構成計畫，那就是孔劉的角色，很可能讓李敏鎬或宋仲基取代，兩男神將延續碩宇摔死的結局，在電影裡化身吃人的喪屍，然這消息並未獲得證實，韓媒也沒加以報導，但可以確定的是，前傳《起源：首爾車站》以動畫電影方式呈現，將於10/21正式上映。
(中時電子報)
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