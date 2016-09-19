代購健康飲品涉詐 韓籍牧師不起訴還清白

51歲韓籍吳姓牧師今年1月被刑事局南部打擊犯罪中心，以涉來台宣教推銷號稱可抗癌的韓國健康飲品詐欺案逮捕送辦，但高雄地檢署偵結認定，吳男與台籍張姓女教友幫已故教友代購飲品，錢都是匯進韓製造商帳戶，沒有得利，以及被害人家屬也撤告，全案不起訴並解除吳男境管。

1名罹癌的丁姓女教友去年1月參與教會活動，得知韓國「多貝爾健康飲品」，可能有助於抗癌，花了16萬多元透過韓籍吳姓牧師與張姓女教友代為購買120包飲品服用，換算1包就要1300元，想不到每天按時喝，卻在不到1個月時間就死亡，丁父憤而在同年6月向高雄地檢署提告2人涉詐欺，檢方指揮南打偵辦，將吳男、張女裁定交保。

檢方偵查，丁女買多貝爾健康飲品的16萬多元，全都匯進韓國生產商雲火公司帳戶，且警方並未查獲其他教友也有購買此類飲品事證，另警方派員混進教會蒐證，錄到吳姓牧師中文口譯、由自稱罹患53種癌症的韓籍崔姓女子演說見證內容，只是在分享個人以意志抗癌的經驗，從頭到尾無推銷任何藥物或健康飲品。

檢方認為，沒有積極事證能證明吳、張等2人推銷牟利，且張女在家屬提告後已將錢全數歸還，丁父也撤回告訴，將他們依不起訴偵結。據悉，韓籍吳姓牧師是因教友主動要求，才幫忙代購，卻無端惹來官司，纏訟半年多，令他感到相當冤枉。

(中時)