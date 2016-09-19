傳徐國勇選北市長 柯：免疫力好不怕細菌
外傳新任行政院發言人徐國勇可能投入2018台北市長選舉，台北市長柯文哲今天表示，免疫力好就不怕外面的細菌，重點是自己要把市政做好。
媒體報導國民黨發言人王鴻薇說，依民進黨當前布局，徐國勇恐成民進黨2018台北市長選舉的黑馬人選。
柯文哲上午出席世大運親善團招募記者會，會後受訪表示，他在雙城論壇有講過同樣概念，「免疫力好就不怕外面的細菌」，重點是自己要把市政做好，市政做不好的話，誰也不能救你，要穩下來把該做的一樣一樣做好。
柯文哲說，如果做得好、民調高，大家就會支持，若自己都救不起來，「誰都想把你換掉」。離選舉還有兩年多，這應該2018年過完春節再去思考，現在先把世大運做到最好，才是目前最重要工作。
另外，柯文哲明將赴議會施政報告，有議員批評報告太厚沒重點、大巨蛋等重要案子都沒更新到最新進度，對此柯文哲回應，因為每個局處都希望把做的東西給議員看，後來就變成像教科書一樣厚，明天下午報告他會濃縮。
對於大巨蛋，柯文哲說，「大巨蛋軍機瞬息萬變」，差個幾天進度，就來不及更新，他認為有爭議的題目，像是大巨蛋、日勝生、地價稅、房屋稅和世大運等，應該用專案報告向議會說明。
今天也傳出大巨蛋工期展延仲裁案的主任仲裁人，由當年彈劾柯文哲愛滋器捐案的前監委李復甸出任，柯文哲欲言又止地說「算了，不要再講那個」。今天早上才知道此事，是否要申請迴避，內部會再檢討。1050919
(中央社)
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