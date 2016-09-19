樂來越愛你獲多倫多大獎 放眼奧斯卡
令人心醉的歌舞片「樂來越愛你」（La La Land）由雷恩葛斯林與艾瑪史東領銜主演，今天抱走多倫多國際電影節最高榮譽觀眾票選獎，朝奧斯卡金像獎之路邁進一大步。
法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，本片由31歲的達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導，描述落魄爵士鋼琴家與演員女友在洛杉磯奮鬥的故事，藉此向美國歌舞片黃金年代致敬。
艾瑪史東（Emma Stone）飾演的蜜亞（Mia）是個天真的浪漫主義者，她在大大小小的徵選會中追尋夢想，但屢戰屢敗。而雷恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演的賽巴斯汀（Sebastian）則是名只能勉強餬口度日的爵士鋼琴家，連帳單都是沉重的負擔。
「樂來越愛你」8月底在威尼斯影展首映時，獲得影評與觀眾的一致好評。而對片商和經銷商來說，多倫多更是奧斯卡重要指標。
過去幾年，在多倫多電影節獲得觀眾票選最佳影片殊榮的電影，之後都得到奧斯卡最高榮譽，例如「自由之心」（Twelve Years a Slave）、「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech）及「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）。
去年的多倫多觀眾票選獎得主「驚爆焦點」（Spotlight），今年稍早也擊敗各路專家預測，拿下奧斯卡最佳影片大獎。
今年角逐多倫多這項大獎的影片包括導演賈斯戴維斯（Garth Davis）電影處女作「獅子」（Lion，暫譯），以及奧斯卡得主露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）主演，印度導演米拉奈兒（Mira Nair）的作品「西洋棋后」（Queen of Katwe）。（譯者：中央社廖禹揚）1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。