樂來越愛你獲多倫多大獎 放眼奧斯卡

令人心醉的歌舞片「樂來越愛你」（La La Land）由雷恩葛斯林與艾瑪史東領銜主演，今天抱走多倫多國際電影節最高榮譽觀眾票選獎，朝奧斯卡金像獎之路邁進一大步。

法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，本片由31歲的達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導，描述落魄爵士鋼琴家與演員女友在洛杉磯奮鬥的故事，藉此向美國歌舞片黃金年代致敬。

艾瑪史東（Emma Stone）飾演的蜜亞（Mia）是個天真的浪漫主義者，她在大大小小的徵選會中追尋夢想，但屢戰屢敗。而雷恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演的賽巴斯汀（Sebastian）則是名只能勉強餬口度日的爵士鋼琴家，連帳單都是沉重的負擔。

「樂來越愛你」8月底在威尼斯影展首映時，獲得影評與觀眾的一致好評。而對片商和經銷商來說，多倫多更是奧斯卡重要指標。

過去幾年，在多倫多電影節獲得觀眾票選最佳影片殊榮的電影，之後都得到奧斯卡最高榮譽，例如「自由之心」（Twelve Years a Slave）、「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech）及「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）。

去年的多倫多觀眾票選獎得主「驚爆焦點」（Spotlight），今年稍早也擊敗各路專家預測，拿下奧斯卡最佳影片大獎。

今年角逐多倫多這項大獎的影片包括導演賈斯戴維斯（Garth Davis）電影處女作「獅子」（Lion，暫譯），以及奧斯卡得主露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）主演，印度導演米拉奈兒（Mira Nair）的作品「西洋棋后」（Queen of Katwe）。（譯者：中央社廖禹揚）1050919

(中央社)