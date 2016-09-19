一例一休爭議 新任召委吳玉琴不迴避
新任立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員吳玉琴今天表示，如果一例一休是重要政策，她不能迴避，會排相關議程，但能否送出委員會，要看社會氛圍及溝通協調狀況。
立法院各常設委員會選舉新會期召委，攸關勞工週休議題的社環委員會召委由民主進步黨籍立法委員吳玉琴及陳瑩拿下。
首次任召委的吳玉琴受訪表示，會有些壓力，但也是學習。新會期以預算案審查為主，還是會先完成預算案審查，接下來才排法案。
陳瑩說，該做的就做，對大家有利的都會安排，原則上就是配合民進黨立法院黨團運作。如果黨團有要求，她與吳玉琴就全力配合，反對黨抗議很正常，但她不是第一次當召委，不會有太大壓力。
中國國民黨團副書記長李彥秀表示，國民黨團在社環委員會只有4席立委，本就無法掌控召委席次，希望民進黨務實看待勞工及兩岸等相關政策議題，不要忽略民意反彈，好好與民間團體溝通，勞工團體都在看。
時代力量籍立委洪慈庸說，一例一休或兩例在新會期如果要重新討論，可能要從公聽會開始，再到委員會討論。時力雖在召委選舉支持民進黨，但在法案上還是會堅持自己的想法跟立場。1050919
(中央社)
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