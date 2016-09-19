廣東新增1例茲卡病毒感染病例

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中國大陸廣東省衛生和計劃生育委員會昨晚通報，廣東省新增1例境外移入茲卡病毒感染病例。

新華社報導，這個茲卡病毒感染病例是一名55歲的李姓男子，為瓜地馬拉籍華僑，16日從瓜地馬拉抵達廣州白雲機場，當晚患者因發燒到江門市的醫院就診。

經過檢測，這名患者被採樣的檢體均呈茲卡病毒陽性。廣東省專家小組18日根據患者流行病學史、臨床症狀和實驗室檢測結果，確診李姓男子為境外移入茲卡病毒感染病例。1050919

(中央社)