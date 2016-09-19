韓美日外長發表聯合聲明 要讓北韓付出額外代價
韓國外交部長官尹炳世、美國國務卿凱瑞和日本外相岸田文雄18日在紐約舉行會談，就應對北韓第五次核試驗的方案進行商討，並發表擴大制裁北韓的聯合聲明。有韓國媒體引述韓國外交部指出，這是三國外長自2010年後第一次發表聯合聲明。
《韓國聯合通訊社》19日報導，聯合國安理會正在就北韓第五次核試驗醖釀對其實施新一輪制裁。在此情況下，三國外長聚首討論對北韓制裁方案，具有重要意義，這也是三國外長時隔1年再次舉行會談。
報導指出，尹炳世在會談結束後向媒體表示，這是三國外長在北韓第五次核試驗後首次會晤。至於聯合聲明的具體內容，尹炳世表示，三方將為北韓第四次核試驗後安理會通過的2270號決議內容做出更具體的努力，全力阻止北韓發起新一輪挑釁。
報導表示，對於三方是否討論制裁北韓的具體方案，尹炳世指出，由於安理會正在深入討論制裁北韓的方案，因此現在不宜提及相關事宜。但三方一致認為，要讓北韓為新的挑釁付出額外的代價。
尹炳世表示，安理會對北韓制裁固然最重要，但各國另外制裁和國際社會的補充措施也很重要。
(旺報)
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