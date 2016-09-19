拔河完勝奪金好棒 師大金牌書院照顧選手
師大景美拔河聯隊在今年世界盃室外拔河錦標賽創下「完勝奪金」記錄，台師大今天頒發獎金給選手，同時也將成立金牌書院，幫助這群選手體育學術兼顧。
台灣師範大學和景美女中學生聯合組成的女子拔河代表隊，在今年世界盃室外拔河錦標賽，摘下女子組6面金牌，不但打破隊史最佳獎牌紀錄，還創下完勝奪金的記錄，台師大校長張國恩今天親自頒發獎金給18位選手及2位教練。
為了求勝，拔河隊員的手上都是滿滿的繭，拔河隊隊長、台師大體育系學生周渝芳說，「不會痛，血流乾了就可以再上」，這次比賽幾乎是苦撐，每個量級都要比12場，但手再酸再痛也只能忍耐。
張國恩表示，國內在體育選手生涯規劃上尚未完整，這群孩子畢業幾乎沒地方去，也很難升學，未來發展之路受限，因此這學期將成立「金牌書院」，找台師大優秀研究生協助課業輔導，以家教方式讓這群孩子體育、學術兼顧。
台師大運動與休閒學院院長程瑞福指出，金牌書院預計11月成立，未來將量身打造「金牌學程」，包含運動英文課、運動休閒管理等共20學分，並開設e化行動課程，學生來不及上完的課，能在比賽空閒時上網修習。1050919
(中央社)
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