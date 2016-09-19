澎湖石滬群與玄武岩 國際研討會焦點

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澎湖研究第16屆國際學術研討會，今年10月7日登場，其中「石滬群」與「玄武岩」2大世界遺產潛力點是研討的焦點，讓澎湖世界遺產潛力點推展至國際。

「澎湖研究」國際學術研討會10月7日起一連在澎湖科技大學一連舉行2天，邀請國內外知名的世界遺產推動者發表9篇相關的論文報告外，也將實地赴澎湖的石滬群與玄武岩巡禮。

澎湖縣政府參議張瑞棟代表縣長陳光復表示，澎湖「石滬群」與「玄武岩自然保留區」是聞名全國的世界遺產潛力點之一，雖不是聯合國教科文組織會員，但在文化維護與景觀保存工作，則是與國際同步。

包括澎湖縣政府參議張瑞棟、文化局長曾慧香與縣議員陳慧玲等人，把象徵「石滬群」與「玄武岩」2大世界遺產潛力點上，宣告國際學術研討會的登場。

澎湖科技大學教授李明儒今天在記者會中表示，今年的澎湖研究以「在地全球化—世界遺產潛力點在澎湖」為研討主題，除了國內林俊全、陳文山、齊士崢、宋聖榮等國內多位知名學者與會並發表多篇研究論文。

今年最難得是還邀請到夏威夷魚塘（如澎湖石滬）修護組織成員Kelii Kotubetey、日本田和正孝教授、渡邊真人和香港蔡慕貞等研究石滬與地質的國外著名學者，與澎湖石滬與玄武岩等議題對談，藉由國外的實務經驗，早日協助將澎湖世界遺產潛力點推向國際。

澎湖文化局也歡迎對研討會有興趣的民眾，可向生博館等報名參加。1050919

(中央社)