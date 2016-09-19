強制自主檢驗擴大 再納4千食品業者
繼日前食用油、茶葉等業者強制自主檢驗上路，食藥署今宣布將再納入麵條、食用醋、農產植物製品等10類食品類別、約4700家業者，預計10月底分階段實施，違者最重罰300萬。
衛福部食品藥物管理署今天預告修正「應訂定食品安全監測計畫與辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」草案，新增「農產植物製品」、「麵條、粉條類食品」、「食用醋」、「蛋製品」及「磨粉製品」等5類具工廠登記，且資本額新台幣3000萬元以上的製造、加工、調配業者，以及「農產植物製品」、「肉類加工食品」、「乳品加工食品」、「水產品食品」、「嬰幼兒食品」等5類輸入業者，自今年10月31日起分階段訂定食品安全監測計畫及實施強制檢驗。
食藥署食品組副組長許朝凱今表示，這次共新增10類、約4700多家業者，加上原先已公告納管者，將有23類業者實施食品安全監測計畫及強制檢驗，累計共1萬9000多家業者，幾乎已涵蓋國內所有大宗物資及食品加工所需的原物料。
許朝凱說，納管的食品業者都應訂定食品安全監測計畫，確保食品衛生安全，至少每季或每批就得強制檢驗一次，確認產品的原材料、半成品或成品的衛生安全。
食藥署指出，該草案預計將預告至10月19日，實施後業者如未依法檢驗且限期不改，可處3萬至300萬元罰鍰，節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。1050919
(中央社)
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