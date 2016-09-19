新觀光局長周永暉 誓言日客年破200萬

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新任觀光局長周永暉今上任，交通部政務次長王國材原本期許2年內讓日客來台人數達200萬人次；不過周永暉很有信心，他說1年就可達標。

周永暉是交部這波人事調動中外界關注的一位，他曾任鐵路改建工程局長及台鐵局長，以往背景看似與觀光無關，卻因在台任內推動的鐵道觀光，讓交通部長賀陳旦認為周永暉具觀光長才。

周永暉因忙完台鐵中秋疏運才上任，也是交通部首波人事異動中，最晚上任的機關首長。

交通部政務次長王國材監交時說，台灣的觀光面臨挑戰，需要轉型，他勉勵周永暉，危機就是轉機，希望在以往表現不錯的量上，提升觀光品質。

王國材肯定周永暉在台任內與日本合作的鐵道行銷，希望2年內，日本來台旅客能從目前160萬人次，增加到200萬人次。

周永暉致詞時很有信心表示，日本旅客來台1年200萬人次的目標，不須2年，1年就可達成。

周永暉也談到推動觀光要創意與創新，他認為要成立跨界與跨領域的平台共同推動。因為台灣的觀光一定要走出去，走老路到不了新地方。

對於國內旅遊，周永暉說，大家應重新認識台灣的好山好水，希望國人重新認識台灣多元文化後，人人都是觀光大使，人人都能成為很好的國旅解說員。

至於兩岸與國際觀光部分，周永暉認為，就是與人為善，誠心誠意做好朋友。

周永暉認為，在面對日本、韓國、印度等國外觀光客，應思考台灣對外觀光客需求是否有足夠了解，未來應配合觀光客需求，創造台灣的觀光價值。1050919

(中央社)