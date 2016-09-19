新觀光局長周永暉 誓言日客年破200萬
新任觀光局長周永暉今上任，交通部政務次長王國材原本期許2年內讓日客來台人數達200萬人次；不過周永暉很有信心，他說1年就可達標。
周永暉是交部這波人事調動中外界關注的一位，他曾任鐵路改建工程局長及台鐵局長，以往背景看似與觀光無關，卻因在台任內推動的鐵道觀光，讓交通部長賀陳旦認為周永暉具觀光長才。
周永暉因忙完台鐵中秋疏運才上任，也是交通部首波人事異動中，最晚上任的機關首長。
交通部政務次長王國材監交時說，台灣的觀光面臨挑戰，需要轉型，他勉勵周永暉，危機就是轉機，希望在以往表現不錯的量上，提升觀光品質。
王國材肯定周永暉在台任內與日本合作的鐵道行銷，希望2年內，日本來台旅客能從目前160萬人次，增加到200萬人次。
周永暉致詞時很有信心表示，日本旅客來台1年200萬人次的目標，不須2年，1年就可達成。
周永暉也談到推動觀光要創意與創新，他認為要成立跨界與跨領域的平台共同推動。因為台灣的觀光一定要走出去，走老路到不了新地方。
對於國內旅遊，周永暉說，大家應重新認識台灣的好山好水，希望國人重新認識台灣多元文化後，人人都是觀光大使，人人都能成為很好的國旅解說員。
至於兩岸與國際觀光部分，周永暉認為，就是與人為善，誠心誠意做好朋友。
周永暉認為，在面對日本、韓國、印度等國外觀光客，應思考台灣對外觀光客需求是否有足夠了解，未來應配合觀光客需求，創造台灣的觀光價值。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。