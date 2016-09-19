台日官方砂防交流開啟新頁 未來擴大共同合作

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台日的專家學者參加「2016台日砂防行政官會議」的雙方代表。（楊樹煌攝）

「2016台日砂防行政官會議」會中達成共識，未來台日將持續深化官方合作，同時配合新南向政策，擴大坡地防災合作的國際參與，將成果推展至東南亞國家。（楊樹煌攝）

行政院農委會今（19日）上午與日本國土交通省官方代表召開「2016台日砂防行政官會議」，會中雙方就台日兩國砂防合作議題，充分交換意見，並達成共識，未來台日將持續深化官方合作，同時配合新南向政策，擴大坡地防災合作的國際參與，尋求我國防災技術輸出之契機。

農委會副主委陳吉仲表示，2009年莫拉克颱風造成小林村大規模崩塌災害事件，促成台日雙方於2010年簽署技術交流合作協議。依協議精神，每年互派專家學者互訪，針對砂防技術進行交流，迄今成效相當良好。

為進一步深化雙方砂防技術之交流，除每年專家學者互訪外，雙方未來每年再增派政府官員至對方相關單位，進行短期交流合作與經驗分享，以促進我國與日本在土石流及崩塌等坡地災害技術之互動與學習。

日本國土交通省砂防部長西山幸治指出，雙方簽署合作協議已5年，針對雙方交流成果盤點，在大規模崩塌、堰塞湖警戒及流域土砂變遷等相關產出成果已選錄36篇（台方19篇、日方17篇），將再收錄今年發表內容彙編成冊，成果豐碩。

此外，本次在台學習到台灣921地震後崩塌地源頭水土保持處理及防止2次土砂災害發生的經驗，將可做為日本熊本地震災後多處地表裂縫問題解決之參考。

水土保持局局長李鎮洋最後強調，台日雙方未來可進一步擴大共同合作範疇，將相關成果推展至東南亞國家，擴大國際參與，協助東南亞國家在氣候變遷影響下，如何防範災害於未然，尋求砂防技術與防災產業邁向國際的新契機。

(中時)