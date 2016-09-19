台日官方砂防交流開啟新頁 未來擴大共同合作
行政院農委會今（19日）上午與日本國土交通省官方代表召開「2016台日砂防行政官會議」，會中雙方就台日兩國砂防合作議題，充分交換意見，並達成共識，未來台日將持續深化官方合作，同時配合新南向政策，擴大坡地防災合作的國際參與，尋求我國防災技術輸出之契機。
農委會副主委陳吉仲表示，2009年莫拉克颱風造成小林村大規模崩塌災害事件，促成台日雙方於2010年簽署技術交流合作協議。依協議精神，每年互派專家學者互訪，針對砂防技術進行交流，迄今成效相當良好。
為進一步深化雙方砂防技術之交流，除每年專家學者互訪外，雙方未來每年再增派政府官員至對方相關單位，進行短期交流合作與經驗分享，以促進我國與日本在土石流及崩塌等坡地災害技術之互動與學習。
日本國土交通省砂防部長西山幸治指出，雙方簽署合作協議已5年，針對雙方交流成果盤點，在大規模崩塌、堰塞湖警戒及流域土砂變遷等相關產出成果已選錄36篇（台方19篇、日方17篇），將再收錄今年發表內容彙編成冊，成果豐碩。
此外，本次在台學習到台灣921地震後崩塌地源頭水土保持處理及防止2次土砂災害發生的經驗，將可做為日本熊本地震災後多處地表裂縫問題解決之參考。
水土保持局局長李鎮洋最後強調，台日雙方未來可進一步擴大共同合作範疇，將相關成果推展至東南亞國家，擴大國際參與，協助東南亞國家在氣候變遷影響下，如何防範災害於未然，尋求砂防技術與防災產業邁向國際的新契機。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。