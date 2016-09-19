全球商辦租金香港稱霸 高過東京一倍

香港天際線上密集的摩天大廈，也推升其商辦租金高居全球首位。（達志影像/Shutterstcok）

最新的世界大城市商務辦公室租金排行出爐，全球最貴的商辦租金在香港，遠遠超過紐約（New York）和東京（Tokyo）的價格，達到每坪3萬元台幣的「天價」。相較而言，東京的租金甚至僅達香港的一半而已。

據《日經亞洲週刊》（Nikkei Asian Review）報導，跨國房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）統計全球共31個大城市的商務辦公室租金排行，香港以每坪約3萬台幣的平均價格高居榜首，遠遠超越名列第2與第3名的紐約和東京。紐約每坪約19,316台幣、東京則是18,271台幣/坪，兩大城市僅約香港商辦租金的5成金額。更別說排名第4位的倫敦（London），每坪平均租金約為13,937台幣，更不到香港的一半。

該研究報告同時顯示，今年上半年31座城市的租金成長率，成長達7.6%的上海拔得頭籌，但上海的租金在總排名只在第9位。緊接著是澳洲雪梨（Sydney）和香港，分別有6.6%和5.9%的漲幅。但新加坡（Singapore）的租金卻反而下降了7%，萊坊將此歸咎於該國供過於求的房屋數量和今年緩慢的經濟成長。可即使香港的租金居高不下，但2020年香港可能面臨商辦需求的大量缺口，約有673萬坪的商辦，相當於一座88層樓摩天大廈的樓地板面積。

香港商辦的租金推升歸因於陸資企業大舉進駐香港，近3季共有44筆超過1億港幣（約4億台幣）的房產投資案，包含深圳祥祺集團（Cheung Kei Group）砸下45億港幣（約180億台幣）買會德港口一號大廈（Wheelocks One Harbour Gate）與中國人壽（China Life Insurance）以58.5億港幣（約234億台幣）買下同大樓的西座。除了陸資的進駐，英國脫歐公投後不少外資企業也轉而前往香港尋找「安全的投資標的」，上半年增加8%的外資，亦使香港商辦更加供不應求。

(中時電子報)