金正恩妹將87歲宣傳部長送養雞場勞改

南韓《朝鮮日報》報導，隨著北韓勞動黨委員長金正恩的妹妹金與正（29歲）擔任黨內核心機構——宣傳部副部長，許多幹部紛紛被處於名為「革命化教育」的處罰。包括有「北韓戈培爾」（納粹宣傳負責人）的87歲北韓宣傳部長金己男在內多位幹部，都被送到養雞場等地從事艱苦勞動的處罰。

據南韓情報當局透露，金與正2014年11月被啟用為宣傳部副部長，掌握了金正恩偶像化和黨的宣傳工作之後，金己男和第一副部長李載佾（81歲）去年被送去接受「革命化教育」，最近接任第一副部長的崔輝（62歲）也被趕去地方農場。

所謂「革命化教育」，是將犯錯誤的幹部送到地方養雞場等地從事艱苦勞動的處罰。金己男、李載佾、崔輝等人都是金與正的直屬上司，相當於其祖父和父親的輩分。

北韓消息人士稱，宣傳部部長和第一副部長都去接受革命化教育，是史無前例的。宣傳部原本和組織指導部（主管人事和組織）同為勞動黨兩大機構，卻被金與正弄得淪落為苦不堪言的部門。

金與正上任後，宣傳部下屬的《勞動新聞》社長也在沒有明確原因的情況下兩次易主。

這位消息人士說，金正恩和金與正訪問過的「4.26漫畫創作團」的幹部們，也因為金與正關注的漫畫創作進度緩慢而被大舉肅清。

(旺報)