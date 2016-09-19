MLB》馬林魚逆轉費城人 陳偉殷明復出戰國民

暌違2個月，陳偉殷傷癒重返先發，20日將出戰華盛頓國民。(美聯社資料照)

馬林魚葉利奇8局上轟出追平2分炮。（美聯社）

邁阿密馬林魚19日客場對戰費城費城人，第8局上演逆轉秀，終場以5比4勝出，目前距離國聯外卡還有5場勝差，20日馬林魚要和國聯東區龍頭展開3連戰，傷癒歸隊的旅美左投陳偉殷將扛首戰先發。

馬林魚先發凱許納(Andrew Cashner)此戰主投5局，被敲5支安打，其中包括賀瑞拉(Odubel Herrera) 的陽春炮，失掉3分，馬林魚打線雖然在第5局靠連續安打將比分追到1分差，6局下又被蓋爾維斯(Freddy Galvis)轟了一發陽春全壘打。

然而馬林魚在第8局展開逆襲，葉利奇(Christian Yelich)先掃出追平2分炮，歐蘇納(Marcell Ozuna)接著擊出一壘上空飛球，費城人一、二壘手撞在一起卻沒能把球接住，歐蘇納一舉站上二壘，瑞爾謬托(J.T. Realmuto)隨後補上安打，幫馬林魚敲回致勝分，終結者拉莫斯(A.J. Ramos)最終也成功守成，奪本季第37次救援成功。

馬林魚逆轉拿下這一勝，避免系列賽遭費城人橫掃，球隊目前戰績74勝75敗，在國聯外卡排在第4順位，要爭取進入季後賽雖然還未絕望，但根據大聯盟官網預測，馬林魚以外卡資格搶進季後賽的機率0.2%。

好消息是，被美媒點名馬林魚晉級季後賽關鍵人物的陳偉殷即將歸隊，被排定為20日對戰國民的先發投手。殷仔自7月25日因左肘扭傷被放進傷兵名單，復健狀況順利，相隔近2個月後重返先發，馬林魚為保護陳偉殷，為他設下約80球的用球數限制。

(中時電子報)