美國務卿：若北韓凍結核武 願恢復對話

北韓進行最近一次核試驗9天後，美國國務卿凱瑞18日表示，如果平壤凍結核武器和彈道導彈發展項目，美國依然願意努力恢復與朝鮮的對話。

美國之音19日報導，六方對話機制的目的是實現朝鮮半島非核化，該論壇成立於2003年。但是從2008年12月以來，六方會談就沒有再開過會。當時阻礙會談的原因是查核朝鮮核項目的問題無法得到解決。這六個國家包括：北韓、南韓、中國、日本、俄羅斯和美國。

專家在研究了北韓衛星圖像之後稱，北韓可能已經完成了接下來三次核試驗的準備工作，新的核試驗隨時都會開始。

報導指出，南韓外交部長尹炳世18日似乎不願意考慮會晤北韓官員，討論平壤屢次蔑視聯合國安理會的決議和制裁問題。尹炳世並要求聯合國大會發出「一致而有力的訊息」，在北韓進入核武化的最後階段，對它採取更為有力的制裁。

(旺報)