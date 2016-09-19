畢業生臥軌拍照 校方澄清軌道為參觀用

有網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一張苗栗通霄國中學生集體臥軌照片，表示現場是阿里山鐵路正線，呼籲「尊重生命，勿開玩笑」，校方19日澄清，該地點是參觀用途的軌道。（翻攝自爆料公社）中央社記者管瑞平傳真 105年9月19日

有網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一張苗栗通霄國中學生集體臥軌照片，表示現場是阿里山鐵路正線，呼籲「尊重生命，勿開玩笑」，校方今天澄清，該地點是參觀用途的軌道。

網友轉貼的照片中，約有16名男女學生身穿便服，一一交錯、或躺或臥在鐵軌上，其中一名男學生手還舉著「通霄國中庚車」字樣的牌子，初步判斷應該是國中生舉辦的畢業旅行。

網友還在文字敘述上指出，現場為「林鐵文化園區」，是阿里山鐵路正線，不定時列車經過，「不要命的同學想晚七天回家」，但說明自己是轉PO，強調「尊重生命，勿開玩笑」，「如果不是在正線上」不會轉PO。

消息傳回通霄國中，校方急忙翻出畢業紀念冊指出，照片上學生都是去年畢業生，不過3天2夜的畢業旅行並沒有前往阿里山，而是去嘉義的「鐵道藝術村」，園區內有一處軌道是開放給民眾參觀，並沒有火車行駛。

校方表示，被PO上網的照片，應該是學生所拍攝，為學生在畢業前夕留下難忘的回憶，如今已過了1年，卻被轉貼上網，還「曲解」地點和內容，畢業學生上午還打電話向學校反映。

通霄國中校長吳鈺崧表示，原本是非常有意義的戶外教學，不但遭到誤解，更讓學生的美好回憶「變調」，因此特別要為畢業生澄清，他們並非「不珍惜生命的人」，呼籲網友不要再轉載「錯誤的訊息」。

雖然目前轉貼的圖文已經撤下，但吳鈺崧也呼籲PO網的當事人，可以出面澄清，或打電話到學校進一步了解，如果情況持續惡化，導致學校和學生產生困擾，也將保留法律追訴權。1050919

(中央社)