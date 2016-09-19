富岡港無法進出 蘭嶼物資短缺

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蘭嶼海上交通中斷7天，大量物資無法進入，米、菜幾乎斷炊；雖然協調由屏東縣後壁湖漁港開船；不過，幫助有限。超商的熱食、麵包已賣光。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年9月19日

蘭嶼海上交通中斷7天，大量物資無法進入，米、菜幾乎斷炊；雖然協調由屏東縣後壁湖漁港開船；不過，幫助有限。

莫蘭蒂和馬勒卡颱風接連報到，造成台東縣富岡漁港燈塔倒塌及積沙過於嚴重，交通船至今依然無法進出。

立委劉櫂豪這幾天積極協調船公司，劉櫂豪表示，今天上午11時30分，已從台東縣成功新港漁港加開一班緊急物資船前往綠島，預計下午1時自綠島啟程返回成功。

蘭嶼部分，今天有2班來回後壁湖與蘭嶼，分別是早上7時30分、中午1時自後壁湖開往蘭嶼，早上10時、下午3時30分自蘭嶼回航後壁湖。

雖然客輪今天開航，不過，蘭嶼物資進出通常都是由富岡港，和台東市區商家往來，因此從後壁湖進入的物資有限，目前米和菜短缺。1050919

(中央社)