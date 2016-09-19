網瘋傳喬任梁30分急救病歷 經紀人籲別2度傷害

喬任梁自殺身亡，震驚娛樂圈。（圖／取材自喬任梁微博）

大陸男28歲星喬任梁日前在家自殺身亡，經紀公司隨後證實他長期飽受抑鬱症之苦，讓一大票好友和粉絲相當不捨。沒想到近日網上卻瘋傳疑似他的急救病歷截圖，掀起熱議，經紀人則跳出來澄清謠言，並呼籲「不要讓他的父母、親友承受2度傷害。」

據《新浪娛樂》報導，網上近來瘋傳一份喬任梁的急救病歷，該病歷紀錄救護車花8分鐘趕到現場，救護人員進行半小時的搶救後，患者仍沒恢復呼吸和心跳，隨後法醫即到現場確認其死亡。然而爆料者表示，聽到一些髒謠言，希望喬任梁能乾乾淨淨的走，不希望給他的家人朋友2次傷害，才會曝光此病歷。

對此，喬任梁經紀人則回應：「問過親屬和身邊的人，都沒有這些內容；我們真心希望他能安心的走，不要再被打擾，別讓他的父母和親友承受2度傷害。」

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(中時電子報)