行車互瞄一眼不爽 開槍子彈卡骨頭

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潘姓男子行車時與另一車駕駛互瞄一眼，下車想找對方理論時，不料被43歲林姓男子持改造槍枝，從車內突開槍擊中右肩胛骨。新莊警分局今天表示，已經循線逮捕開槍嫌疑人移送。

警方今天表示，這起槍擊案發生於16日清晨，位於新莊區中港路與中信街口，接獲報案指稱，民眾遭槍擊案，潘姓被害人送往板橋亞東醫院治療。

經警方瞭解，被害潘姓男子遭槍擊，子彈卡在骨頭，嫌疑人做案後，駕車加速往中信街方向逃逸。

新莊警分局專案小組鎖定涉案車輛，過濾清查，沿途調閱監視畫面比對，鎖定林姓男子涉案，警方當天晚上約8時30分追緝到案，起出作案改造槍枝1把，另於車內發現擊發遺留彈殼1顆。

警方調查，肇因行車互看不爽所引起，潘男經開刀取出彈頭已無大礙。全案依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。1050919

(中央社)