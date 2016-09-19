偷小貨車代步 通緝犯遭逮

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台北市北投警分局逮到毒品等多項罪嫌的李姓通緝犯，李男竊取小貨車當代步工具，警方透過監視器畫面，把人逮捕到案。

北投警分局調查，李男有毒品、偽造文書、侵占罪等多項通緝身分，警方日前偵辦一起小貨車失竊案，意外發現嫌犯分別為通緝犯李男以及全姓男子。警方在新北市八里區埋伏逮到李男，隨後在北市大同區長安西路上再逮全男，取獲安非他命等毒品。

警方表示，李男由於通緝犯身分，需要車輛代步，方便躲避追查，因此夥同全男竊取小貨車，訊問完後，依竊盜等罪嫌，把2人移送法辦。1050919

(中央社)